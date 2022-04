Roma, la preside accusata di avere una relazione con uno studente non sarà punita: “Nessuna violazione”

Sabrina Quaresima, la preside del liceo Montale di Roma travolta dalle polemiche e accusata di aver avuto una relazione con uno studente del suo liceo non incorrerà in alcuna sanzione. Lo ha comunicato l’Ufficio scolastico regionale del Lazio (Usr) alla fine dell’ispezione nell’istituto. “L’ispezione, ora terminata non ha accertato violazioni del codice disciplinare, per cui questo Ufficio non avvierà procedimenti né adotterà provvedimenti disciplinari”, ha scritto l’Usr in una nota.

La dirigente scolastica aveva avuto un colloquio di oltre dieci ore con l’ispettrice dell’Urs, in cui aveva negato le accuse. “È la fine di un’angoscia mai provata. Sono stata processata senza appello da un tribunale mediatico senza morale né scrupoli”, ha commentato Quaresima.

La preside aveva sempre sostenuto che con il ragazzo c’era stato “solo un rapporto cordiale, nessuna storia“. Una posizione nettamente diversa da quella dello studente, che aveva confidato ad alcuni docenti e collaboratori della dirigente di aver avuto una relazione sentimentale con la donna, risalente al mese di dicembre, durante i giorni di occupazione dell’istituto romano.