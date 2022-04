La dirigente del liceo Montale di Roma accusata di aver avuto una relazione con uno studente della scuola, Sabrina Quaresima, si sfoga in un’intervista, e nega la versione dello studente diciannovenne che ha dato il via all’indagine da parte dell’Ufficio scolastico della Regione Lazio.

“Sapevo delle voci che giravano nella scuola ma non ho denunciato nulla perché pensavo si trattasse solo di stupidi pettegolezzi”, ha detto a Repubblica. “Col ragazzo c’è stato solo un rapporto cordiale, nessuna storia“, ha affermato la donna. Una posizione nettamente diversa da quella dello studente, che ha confidato ad alcuni docenti e collaboratori della dirigente di aver avuto una relazione sentimentale con Quaresima, che risalirebbe al mese di dicembre, durante i giorni di occupazione dell’istituto romano.

La settimana scorsa è stato diffuso l’audio di una conversazione tra i due, in cui lo studente diceva alla Preside che la loro relazione era finita. Ma il materiale di cui è in possesso lo studente diventerebbe determinante solo se il ragazzo decidesse di consegnarlo all’Ufficio scolastico regionale, che l’altro giorno ha avuto un colloquio di 10 ore con la preside. Per Quaresima le accuse farebbero parte di un disegno più grande, di una mossa studiata a tavolino per mandarla via durante il suo anno di prova. “È evidente che qualcuno non mi vuole qui a scuola, non sono stata vista di buon occhio fin dal primo giorno. Ero a conoscenza delle voci, ma lo studente non l’ha mai denunciato nonostante le pesanti accuse perché erano solo pettegolezzi”.