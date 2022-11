Roma, paura nel quartiere Prati: trovati tre corpi nel giro di un’ora. Ipotesi serial killer

Tre omicidi nel giro di poche ore: il quartiere romano di Prati è in allerta dopo il ritrovamento stamattina dei corpi di due donne cinesi in un palazzo di via Augusto Riboty e poi di una transessuale sempre nella zona di Piazzale Clodio. L’allarme è scattato intorno alle 11, quando un custode ha trovato il corpo di una cittadina cinese sul pianerottolo del secondo piano, con accanto tracce di sangue. Nell’appartamento di fronte, la polizia ha trovato il cadavere di una seconda donna cinese. Secondo quanto riferito da un’inquilina del palazzo a La Repubblica, le due erano sospettate da alcuni condomini di essere prostitute.

Dopo meno di un’ora un altro ritrovamento: in un appartamento di via Durazzo è stato rinvenuto il cadavere di una transessuale. Gli agenti, avvertiti da una conoscente della vittima, hanno trovato il corpo riverso nel letto, con una profonda ferita d’arma da taglio al petto. Sono in corso le indagini per verificare eventuali collegamenti tra i tre omicidi, tutti per sospetto accoltellamento.