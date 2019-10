Roma, parco intitolato alle ragazze morte nell’incidente aereo in Etiopia

Oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, il Parco pubblico Villa Blanc, sede della Luiss Business School, sarà intitolato a Maria Pilar Buzzetti e Virginia Chimenti, giovani operatrici del World Food Programme, prematuramente scomparse nell’incidente aereo dell’Ethiopian Airlines del 10 marzo scorso.

Con questo gesto l’Ateneo vuole ricordare l’impegno che le due ragazze hanno profuso nel corso delle loro vite nell’ambito della cooperazione solidale, con carriere troppo brevi, ma già di alto livello.

Alla cerimonia, con le famiglie e gli amici di Pilar Buzzetti e Chimenti saranno presenti i vertici della Luiss, il presidente Vincenzo Boccia, il direttore generale Giovanni Lo Storto, il rettore Andrea Prencipe e il presidente della Luiss Business School Luigi Abete.

Sono otto i cittadini italiani che hanno perso la vita nell’incidente aereo in Etiopia del 10 marzo 2019. Il volo dell’Ethiopian Airlines era diretto in Kenya, a Nairobi. Pilar Buzzetti lavorava da più di tre anni al World Food Programme dell’Onu e aveva anche ricevuto l’incarico di consulente per l’associazione di studio, ricerca e internazionalizzazione in Eurasia e Africa. A Nairobi la ragazza avrebbe dovuto partecipare alla conferenza sul clima organizzato dalle Nazioni Unite.

Chimenti invece, ex studentessa dell’università Bocconi di Milano, era una funzionaria consulente Budget Officer del WFP dell’Onu.

