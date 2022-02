“L’alternanza scuola-lavoro è la nostra eutanasia”: la manifestazione degli studenti a Roma | VIDEO

Per il quarto venerdì consecutivo gli studenti di Roma sono scesi in strada per manifestare contro l’alternanza scuola lavoro e contro il ripristino della prova scritta all’esame di maturità. A organizzare la protesta il movimento studentesco la Lupa, nato a Roma a dicembre 2021 dopo l’occupazione di oltre 50 istituti da parte dei collettivi scolastici e che unisce i collettivi autonomi romani, le organizzazioni Osa (Oltranza studentesca alternativa) e FGC (fronte della gioventù comunista), con l’obiettivo di rivoluzionare il sistema scolastico attraverso lo strumento dell’occupazione, lontano dai tavoli istituzionali da cui – denunciano gli attivisti – sono stati esclusi in questi due anni di pandemia.

“La pandemia ha svelato in modo più preciso come le decisioni sulla scuola sono state prese sempre senza tenere in conto la situazione studentesca. Siamo stati rimbalzati da un provvedimento all’altro senza minima cognizione di causa di quello che stava succedendo”, racconta a TPI Pietro Zanchini, del collettivo del Virgilio che ha aderito al movimento la Lupa. “Questo ha creato molta rabbia, molta frustrazione e molta voglia di riprenderci le nostre scuole”. Ma a motivare la nuova protesta degli studenti anche la morte di Giuseppe Lenoci, 16 anni, lo studente che ha perso la vita in un incidente stradale mentre era a bordo del furgone della ditta termo-idraulica presso cui stava svolgendo uno stage, in provincia di Ancona. Si tratta della seconda morte sul lavoro in meno di un mese, dopo quella ad Udine di Lorenzo Perelli, che porta gli studenti del liceo Keplero a paragonare la formazione professionale che inizia a scuola a una forma di “eutanasia”.