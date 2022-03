Roma, le foto della manifestazione nazionale in sostegno del popolo ucraino: “Cessate il fuoco”

La Manifestazione Nazionale “Cessate il fuoco. Per un’Europa di pace”, convocata dalla Rete Italiana Pace e Disarmo e con l’adesione di numerose organizzazioni della società civile italiana per la pace tra cui Arci, Acli, Libera, Emergency, Legambiente, Cgil, Movimento Nonviolento, Un Ponte Per, Archivio Disarmo, Associazione ONG Italiane, Link 2007, Rete della Conoscenza, Anpi, Greenpeace e molte altre ancora.

Continua intanto l’offensiva russa nel Paese, a nove giorni dall’inizio dell’invasione ordinata da Vladimir Putin. Secondo quanto dichiarato ieri dal presidente russo al cancelliere tedesco Olaf Scholz, nel fine settimana è previsto un nuovo round di colloqui, il terzo, tra le delegazioni di Kiev e Mosca, dopo i tentativi andati a vuoto di trovare un’intesa per il cessate il fuoco. Ieri la comunità internazionale ha condannato l’attacco delle forze russe contro la più grande centrale nucleare d’Europa a Zaporizhzhia, in cui era scoppiato un incendio durante i combattimenti alle prime ore e di cui la Russia ha preso il controllo.