Terrore sul treno Roma-Lido, i cavi elettrici si staccano e bruciano il vagone | VIDEO

Paura sulla Roma Lido quando, tra Torrino e Vitinia, i cavi elettrici che alimentano la tratta si sono staccati per un guasto e, collassando, sono caduti sui vagoni su un treno in corsa verso Ostia, bruciando la parte superiore di due convogli. Una volta che il macchinista ha fermato il treno, i passeggeri sono letteralmente fuggiti: chi sui binari, chi sul lato delle sterpaglie che dividono la ferrovia dalla via Ostiense. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, il personale del 118 e di Atac. I pompieri hanno anche spento dei piccoli roghi causati dalla reazione del guasto del cavo elettrico a contatto con le sterpaglie. Molta la paura, fortunatamente però nessuno è rimasto ferito.

Tanti i passeggeri che spaventati si sono dati alla fuga, terrorizzati da quello che stava accadendo, mentre altri sono rimasti vicino la banchina, in attesa di un’indicazione su come muoversi e comportarsi. Al momento non è chiaro cosa è accaduto e quale sia stata l’origine del guasto che ha scatenato il panico sulla Roma-Lido.

