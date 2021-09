Roma, capostazione dell’Atac in malattia da quasi due anni gestiva una casa vacanze alle Canarie

Roma, capostazione Atac si dava malata da due anni, ma era alle Canarie

Una capostazione dell’Atac, l’azienda dei trasporti di Roma, da circa due anni inviava certificati medici asserendo di essere malata, mentre, in realtà, si trovava alle Canarie dove gestiva una casa vacanze.

A tradire la donna, pero, sono state le foto postate sui social e soprattutto il link del B&B che gestiva: un appartamento vista mare con un balconcino e una jacuzzi gonfiabile.

L’azienda per la quale lavorava ha inviato una segnalazione all’Inps, che ha scoperto la verità: i certificati medici che la donna inviava erano irregolari. Nonostante questo, come sottolinea Il Messaggero, la capostazione ha percepito regolarmente lo stipendio per quasi due anni.

La donna, che ora è stata sospesa ma che rischia il licenziamento, è accusata di atti non conformi per i certificati medici non originali e di aver svolto un doppio lavoro, condizione vietata dal regolamento aziendale.