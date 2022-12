Roma, blocco totale traffico nella Fascia Verde: mappa, orari e deroghe | 4 dicembre

Oggi, domenica 4 dicembre 2022, a Roma (nella Fascia Verde) c’è lo stop al traffico privato. Si tratta della seconda delle domeniche ecologiche 2022-2023 con il blocco totale della circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella ZTL, “Fascia Verde”, a partire dalle ore 7,30 fino alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 20,30 così come stabilito dall’ordinanza sindacale n. 192 del 2 dicembre 2022. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Stop al traffico: orari e mappa

Divieto totale della circolazione a tutti i veicoli dotati di motore nell’area del territorio di Roma delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova ZTL “Fascia Verde”, nell’orario: 7.30-12.30 e 16.30-20.30, anche se forniti di permesso di accesso e circolazione nelle Zone a Traffico Limitato. Sul sito del Comune di Roma si ricorda infatti che con l’Ordinanza del Sindaco n. 192 del 2 dicembre 2022, vengono adottate nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria con il divieto della circolazione per i veicoli più inquinanti nell’area coincidente con la nuova ZTL “Fascia Verde”, con la revoca delle Ordinanze Sindacali n. 176 e n. 177 del 28 ottobre scorso. Si ricorda anche che giornate di limitazione della circolazione veicolare per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento atmosferico, le categorie esentate/deroghe sono esclusivamente quelle riportate nell’Ordinanza del Sindaco.

Roma, blocco del traffico oggi: le deroghe

Ma quali veicoli possono circolare a Roma (Fascia Verde) oggi, domenica 4 dicembre? Nelle deroghe rientrano, tra gli altri, i veicoli elettrici o ibridi, quelli alimentati a metano, GPL o Bi-Fuel, i veicoli con motore a benzina Euro 6, i ciclomotori con motore 4 tempi Euro 2 e successivi, i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi, i mezzi adibiti al trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili o trattamenti sanitari per malattie gravi e per i casi di accertamento legati all’emergenza COVID-19, compresa la somministrazione dei vaccini. Per conoscere l’elenco completo delle categorie derogate/esentate ed i confini della ZTL “Fascia Verde” si può consultare sul sito del Comune di Roma le Ordinanze del Sindaco n. 191/2022 e 192/2022.

Calendario domeniche ecologiche

Abbiamo visto orari, mappa e informazioni sul blocco del traffico a Roma oggi – domenica 4 dicembre 2022 -, ma quando saranno le prossime domeniche ecologiche nella Capitale? Lo stop totale al traffico privato nella “Fascia Verde” è previsto per domenica 8 gennaio 2023, domenica 5 febbraio 2023 e domenica 26 marzo 2023.