Roma, anziana si lancia dalla finestra e atterra su una 40enne: entrambe in codice rosso

Da anni soffriva di depressione, con diverse crisi culminate poi con il gesto estremo di ieri pomeriggio: un’anziana donna di 82 anni, Rita C., residente nel quartiere Balduina di Roma, ha aperto la finestra e si è lanciata nel vuoto.

È atterrata su un’altra donna, che passava sotto casa sua per sbaglio, una romena classe 1981, Paula Nausica Cucu, che stava andando a lavoro.

Entrambe sono state portate in ospedale in codice rosso, coscienti ma in gravi condizioni, con diverse fratture complesse. La signora Rita è stata trasferita al policlinico Gemelli, la giovane romena invece è stata portata all’ospedale San Carlo di Nancy.

Diverse persone sono accorse sul posto per prestare aiuto in attesa dei soccorsi. C’è chi ha provato a confortare la donna più giovane, sofferente e in lacrime per l’impossibilità di muoversi.

L’anziana era in uno stato di completa confusione, al punto da non riuscire a proferire neanche il proprio nome. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Scientifica, il tratto di via Friggeri è rimasto chiuso per diverse ore.

Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato Monte Mario, secondo i quali è molto probabile che se non ci fosse stata la 40enne ad attutire la caduta, l’anziana sarebbe morta sul colpo, visto che il “salto” è stato compiuto da un terzo piano di una palazzina.

Gli inquirenti dovranno stabilire se la donna fosse da sola a casa al momento del tentativo di suicidio, e se il gesto sia arrivato in un momento di distrazione di qualcuno che l’avesse in custodia.

“È davvero molto triste quello che è capitato – commenta una residente citata dal Messaggero – una triste fatalità dietro cui forse si nasconde il dramma della solitudine e della malattia”.