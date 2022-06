Roberto Speranza positivo al Covid. Zangrillo: “Auguri, dimostra che le mascherine sono inutili”

Il ministro della Salute Roberto Speranza è positivo a Covid-19 e si trova in isolamento. La notizia arriva nel giorno stesso in cui scade l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso e il governo si riunisce per approvare un’eventuale proroga in alcune circostanze, come all’interno degli ospedali e sui trasporti. Il ministro prenderà parte al Consiglio dei ministri in videocollegamento, secondo quanto dichiarato dall’ufficio stampa del dicastero.

“Faccio gli auguri al ministro della Salute, Roberto Speranza ben consapevole che per un uomo giovane e forte si tratta fortunatamente di un non problema”, ha commentato Alberto Zangrillo, da tempo critico delle restrizioni per limitare la diffusione della pandemia. “L’occasione è ghiotta per ribadire che siamo di fronte alla prova regina dell’inutilità assoluta della mascherina”, ha aggiunto ad Adnkronos il direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele.