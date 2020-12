Roberto Burioni: “Meglio il Covid della Roma”. E cancella il tweet

Il virologo italiano di fama mondiale, Roberto Burioni, inciampa su una battuta via Twitter che ha scatenato l’ira degli utenti. Il professore di Virologia all’Università San Raffaele di Milano, e tifoso della Lazio, ieri sera sui social ha scritto “Meglio il Covid-19 della AS Roma“, rispondendo in maniera scherzosa ad un utente che aveva twittato: “Non seguo il calcio, ma per il vaccino, per i miei, io posso aspettare e farei il tifo per qualsiasi squadra”.

Una battuta infelice, certo. Che ha scatenato in pochi minuti una bufera sui social. Burioni ha aggiunto: “Preciso che è una battuta, datevi una calmata. Tra Covid e AS Roma preferisco la seconda, è più facile da sconfiggere”. Anche il conduttore e attore Luca Bizzarri si è unito alla discussione su Twitter: “Mi offro gratuitamente (come sempre) come social media manager“, ha scritto, rivolgendosi direttamente a Burioni. Immediata la risposta del virologo: “Lasciamo perdere, sono io ad essere fesso. Chi è cresciuto nel mondo reale fa fatica ad adattarsi a questo virtuale in età matura. Bisogna accettarlo. E se scrivevo “vecchio” poi mi crocifiggevano i coetanei”.

Le numerose reazioni negative generate dal tweet hanno spinto Roberto Burioni a cancellare il post poco dopo e a tornare sui suoi passi. “Se una battuta fa inferocire delle persone vuol dire che è stata fuori luogo, punto e basta. Bisogna accettarlo”, ha scritto più tardi per scusarsi.

