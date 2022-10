Roberto Burioni ha il Covid: “Il vaccino non ha più una grande efficacia contro l’infezione”

Roberto Burioni ha il Covid: “Il vaccino non ha più una grande efficacia”

Il virologo Roberto Burioni ha il Covid: ad annunciarlo è stato lui stesso durante la prima puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai 3 nella serata di domenica 9 ottobre.

“Il virus era 2 anni e mezzo che mi aspettava. Il vaccino – anche con queste varianti – è molto efficace nell’evitare le conseguenze gravi.” – @RobertoBurioni in collegamento da casa a #CTCF pic.twitter.com/XDFPDgRYhh — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 9, 2022

Burioni, che proprio una settimana fa aveva ricevuto la quarta dose del vaccino anti-Coronavirus, è apparso in collegamento da casa specificando di avere un po’ di febbre, tosse e “una voce alla Barry White”.

“Il vaccino non ha più una grande efficacia nel proteggere dall’infezione, mentre lo aveva fino alla variante Delta. Il vaccino è però ancora molto efficace nell’evitare conseguenze molto gravi” ha dichiarato il virologo che infatti sottolinea: “Il vaccino fa sì che io possa essere qui a casa mia, in collegamento tv, e non in ospedale”.

“Dobbiamo prendere atto di una cosa: lo scenario è completamente cambiato da quello dello scorso anno con l’arrivo della variante Omicron 1 e 2 prima e poi la variante Omicron 5 poi” ha continuato Burioni secondo cui “abbiamo un virus contagiosissimo e quindi dobbiamo proteggerci”.