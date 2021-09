Richard Gere testimonierà contro Salvini nel processo Open Arms, il leghista: “Gli chiederò un autografo”

Richard Gere testimonierà contro Matteo Salvini nel processo Open Arms

L’attore di Hollywood Richard Gere testimonierà contro Matteo Salvini nel processo Open Arms, che si terrà a Palermo il prossimo 23 ottobre.

A rivelarlo è stato lo stesso leader della Lega, che ha dichiarato: “Lo conosco come attore, ma non capisco che tipo di lezione possa venire a dare a me, alle italiane agli italiani sulle nostre regole e le nostre leggi”.

“Se qualcuno pensa di trasformare il processo in uno spettacolo e vuole vedersi Richard Gere va al cinema, non in tribunale” ha aggiunto Salvini, che poi ha ironizzato: “Allora noi convochiamo Checco Zalone o Lino Banfi”.

“Ma vi rendete conto? – ha poi aggiunto il leader leghista a margine di un appuntamento elettorale ad Assisi – Uno che ha fatto il ministro dell’Interno, che ha fatto il suo lavoro bloccando l’immigrazione clandestina perché ne ho le palle piene di scippatori e spacciatori, va a processo per aver fatto il suo dovere. Vorrà dire che quel giorno almeno gli chiederò un autografo”.

L’ex ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per aver tenuto fermi nell’agosto del 2019, a bordo della nave Open Arms, più di 130 migranti, che erano stati tratti in salvo al largo delle coste della Libia, nel Canale di Sicilia.

In quell’occasione, l’attore era salito a bordo dell’imbarcazione per dare supporto all’equipaggio, prestando il suo volto alla causa della nave umanitaria.