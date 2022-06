Lista di “filo-putiniani”, è giallo sulla provenienza del dossier attribuito al Copasir. Il presidente: “Non ne sapevo niente”

La presunta “rete di Putin” svelata dal Corriere della Sera è finita nel mirino dopo che il Copasir ha smentito la paternità dell’indagine attribuita da via Solferino al Comitato parlamentare. “La rete è complessa e variegata. Coinvolge i social network, le tv, i giornali e ha come obiettivo principale il condizionamento dell’opinione pubblica (…) La rete filo-Putin è ormai una realtà ben radicata in Italia, che allarma gli apparati di sicurezza perché tenta di orientare, o peggio boicottare, le scelte del governo. E lo fa potendo contare su parlamentari e manager, lobbisti e giornalisti. L’indagine avviata dal Copasir è entrata nella fase cruciale”, scriveva il quotidiano il 5 giugno scorso.

Ma dopo poco è arrivata la smentita del Copasir. “La lista – ha detto il presidente in quota FdI Alfonso Urso – l’ho letta sul giornale, io non la conoscevo prima. Noi abbiamo attivato un’indagine alla fine della quale, ove lo ritenessimo, produrremo una specifica relazione al Parlamento”. A fare eco alle dichiarazioni di Durso il sottosegretario con delega per la sicurezza Franco Gabrielli, il quale ha chiarito che i Servizi italiani non hanno mai “stilato una lista di politici, giornalisti, opinionisti o commentatori, né hanno mai svolto attività di dossieraggio”. Gabrielli ha spiegato che di recente si è riunito un tavolo di lavoro interministeriale istituito nel 2019 per individuare contenuti riconducibili al fenomeno della disinformazione, che non riguarda però i singoli soggetti. Secondo l’ex capo della polizia le indiscrezioni sarebbero dunque “destituite di ogni fondamento”.

Ad essere accusati di far parte della “galassia filorussa” c’erano “i soliti noti“: il professore della Luiss Guido Carli e firma del Fatto Quotidiano Alessandro Orsini, l’ex presidente della Commissione Esteri del Senato, Vito Petrocelli, ma anche Pietro Benassi, rappresentante diplomatico italiano presso l’Ue ed ex consigliere diplomatico di Conte a Palazzo Chigi. E ancora: freelance, economisti, influencer e attivisti politici che secondo il dossier in mano al Corriere interverrebbero nei momenti cruciali del conflitto, quelli in cui Mosca è in difficoltà, per influenzare l’opinione pubblica e interpretare le informazioni a favore del Cremlino. Una vera “macchina della controiformazione” che “nei momenti chiave attacca i politici pro Kiev e sostiene quelli dalla parte dei russi”, scrivevano le croniste che si sono occupate dell’inchiesta.

