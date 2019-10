Leopolda, Renzi: “Pianteremo un albero per ogni iscritto”. Ma Zingaretti vuole piantarne 6 milioni

Nei giorni della Leopolda la competizione tra Italia Viva e Pd diventa green. Matteo Renzi ha annunciato che domani sarà svelato il simbolo del nuovo partito e che alla Leopolda “parlamentari e millennials, tutti insieme, saliranno sul palco per svelare il logo e simbolicamente pianteranno il primo albero”.”Come sapete per ogni iscritto Italia Viva pianterà un albero e inizieremo proprio da Firenze”, ha scritto l’ex premier nella sua enews. Ma il segretario del Pd e governatore del Lazio Nicola Zingaretti si è già portato avanti, perché oggi ha annunciato che pianterà sei milioni di alberi e ha provveduto personalmente alla prima piantumazione presso l’Istituto agrario Domizia Lucilla, a Roma.

Una sfida tutta verde? L’iniziativa di Zingaretti, in realtà, era in programma da tempo, e coincide con il lancio della campagna ‘Ossigeno’ della Regione Lazio, che ha stanziato 12 milioni di euro dal 2020 al 2022, per produrre e acquistare alberi e arbusti autoctoni certificati. La regione, allo stesso tempo, cercherà di sensibilizzare Comuni, grandi aziende, stakeholder, associazioni ambientaliste e onlus alla piantumazione diretta, fornendo assistenza per la scelta delle piante e dei luoghi più adatti.

L’obiettivo è – appunto – arrivare alla piantumazione di 6 milioni di alberi, uno per ogni abitante del Lazio, che porteranno all’assimilazione e compensazione di 240 mila tonnellate annue di anidride carbonica.

L’iniziativa prenderà il via il prossimo 21 novembre, in occasione della giornata nazionale degli alberi, con la piantumazione dei 30mila alberi e arbusti già pronti e messi a disposizione dal Vivaio del Parco Regionale dei Monti Aurunci.

Il 21 ottobre, invece, partirà il bando da 3 milioni di euro per promuovere e sensibilizzare i più giovani al rispetto dell’ambiente, con la costituzione di un “Catalogo regionale degli interventi di accompagnamento dei giovani per il rispetto dell’ambiente e per sostenere la sfida dei cambiamenti climatici”.

Le iniziative sono parte del progetto “Lazio Green”, le azioni concrete della Regione per far diventare il Lazio un territorio sostenibile.

