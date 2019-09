Reddito di cittadinanza da 623 euro all’ex brigatista Federica Saraceni

Reddito di cittadinanza all’ex brigatista Federica Saraceni, condannata a 21 anni e 6 mesi per l’omicidio del giuslavorista Massimo D’Antona. La donna, romana di 49 anni, è agli arresti domiciliari e vive nella sua casa con due figli. La sua famiglia si trova sotto la soglia di povertà. Per questo, da agosto, l’Inps ha dato l’ok al sussidio e ogni mese riceve un assegno di 623 euro. Protestano i parenti delle vittime dei terroristi. Silenzi e no comment, attualmente, da parte di Inps e Governo.

A denunciare il caso è il quotidiano La Verità. Ma, in attesa di verifiche legali, sembra tutto regolare e la donna avrebbe davvero diritto al reddito di cittadinanza, secondo i parametri della legge che ha introdotto il sussidio a marzo scorso.

La condanna dell’ex brigatista risale a più di 10 anni fa rispetto alla richiesta del sussidio e la pena viene scontata nella propria abitazione, quindi in uno stato che non è “a totale carico dello Stato”. E non può ottenere il sostegno chi è sottoposto “a misure cautelari personali”, ma non è questo il caso, visto che Federica Saraceni è già condannata.

In base alla legge, l’ex brigatista col reddito di cittadinanza è anche in attesa della chiamata di un navigator con un’offerta di lavoro.

L’omicidio di Massimo D’Antona

Era il 20 maggio 1999 quando un commando uccise il giuslavorista Massimo D’Antona in via Salaria, a Roma. Federica Saraceni, figlia dell’ex magistrato Luigi, fondatore di Magistratura democratica e parlamentare con Pds e Verdi, in primo grado era stata assolta dall’accusa di omicidio. La seconda Corte di assise di Appello di Roma, invece, le ha inflitto complessivamente 21 anni e 6 mesi di reclusione, disponendo anche nei suoi confronti la decadenza della potestà genitoriale.

Reddito di cittadinanza all’ex brigatista, le reazioni della politica

“Il reddito di cittadinanza all’ex brigatista Federica Saraceni condannata per l’omicidio di Massimo D’Antona è un insulto intollerabile per i parenti della vittima e per tutte le persone perbene”. È l’accusa dei capigruppo della Lega di Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. Che annunciano: “La Lega non parteciperà a nessun lavoro d’aula e di commissione finché il governo non spiegherà questo scandalo e questa ingiustizia sarà sanata”.

Attacchi anche da Fratelli d’Italia. “È scandaloso che la brigatista rossa riceva il reddito di cittadinanza”, sostiene, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Wanda Ferro. “Abbiamo più volte denunciato che il sussidio sarebbe finito anche nelle tasche di delinquenti. Come Fratelli d’Italia abbiamo presentato diversi emendamenti per scongiurare questo rischio, ma sono stati puntualmente bocciati dalla maggioranza”, aggiunge Ferro.

Potrebbero interessarti Fratelli trovati morti in un hotel di Firenze: un farmacista indagato per omicidio colposo Delitto di Perugia: concessa la semilibertà a Rudy Guede “Sei violentabile”, ragazza di 17 anni palpeggiata e minacciata con una mannaia su un tram di Milano

“Soprattutto – prosegue – non comprendiamo quale proposta di lavoro la Saraceni potrà accettare visto che si trova sottoposta alla misura degli arresti domiciliari”. E conclude: “Si tratta di un fatto gravissimo rispetto al quale interrogheremo il Governo, chiedendo la revoca immediata del sussidio e la modifica della normativa“.

E la presentazione di un’interrogazione arriva anche dal Pd. “Il caso della brigatista Saraceni che attualmente può percepire il reddito di cittadinanza, rende chiaro che la norma è sbagliata e su questo punto bisogna intervenire. Ho presentato una interrogazione sul caso”. Lo ha scritto su Twitter la deputata dem, Marianna Madia.