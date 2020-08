L’aumento dei contagi da Coronavirus, negli ultimi giorni, è certificato dai numeri. E proprio sulla crescita dei numeri arriva l’allarme lanciato da Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms che segue per l’organizzazione la situazione del virus in Italia. “La curva sale, lentamente ma in modo costante. E può bastare poco per ripiombare nell’emergenza”, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera. “È adesso che dobbiamo agire, dopo potrebbe essere troppo tardi. Ci vuole un battito d’ali per rientrare nella criticità. Man mano che i casi di nuovi positivi si accumulano i tempi di moltiplicazione dei contagi si accorciano”.

Ranieri Guerra, nell’intervista, ha spiegato come si sia ancora in tempo per evitare una seconda ondata di contagi. Vanno semplicemente rispettate da tutti le regole di base: “Mascherina, distanziamento e igiene delle mani. Invece si vedono movide, affollamenti in spiaggia, giovani che tornano infetti dalle vacanze e spesso diffondono il contagio in famiglia”. Se il trendi non dovesse invertirsi, la riapertura delle scuole potrebbe diventare per Ranieri Guerra un ulteriore vettore di contagio. È quindi un rischio “arrivare a ridosso della riapertura delle scuole con un numero di casi che la renderebbero pericolosissima. Perché è matematico che la curva col ritorno in aula salirebbe ancora”.

