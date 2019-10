Una ragazza di 16 anni ha partorito senza sapere di essere incinta

Angela ha 16 anni ha partorito sulle scale di casa senza sapere di essere incinta. Sembra la puntata della trasmissione statunitense “Non sapevo di essere incinta” e invece la storia arriva direttamente da Molfetta, in Puglia.

A raccontarla è Barbara D’Urso che nel suo appuntamento quotidiano su Canale 5, Pomeriggio 5, intervista la protagonista della vicenda assurda, la giovanissima Angela.

Era il 20 agosto scorso quando la 16enne ha iniziato ad avvertire dei forti dolori all’addome. Così la giovane ha deciso di chiamare il suo fidanzato, di dieci anni più grande, per farsi accompagnare in ospedale. In ospedale, però, ci è arrivata parecchio tempo dopo e, soprattutto, con un neonato tra le braccia.

“Non sapevo di essere incinta”, ha detto Angela a Barbara D’Urso. E così la giovane madre racconta la sua esperienza alla padrona di casa: “Stavo dormendo e mi sono svegliata con il mal di pancia. Sono entrata al bagno e ho visto del sangue, ma pensavo fossero le mestruazioni”.

“Mi sono rimessa a dormire e ho pensato di essermi fatta la pipì sotto, invece si erano rotte le acque. Il dolore aumentava e alla fine ho chiesto a mio padre e al mio fidanzato 26enne di accompagnarmi in ospedale”, ha continuato a raccontare Angela.

A quel punto la giovane ha raccontato il momento del parto: “Sono scesa a piedi per quattro piani e arrivata al portone mi sono accovacciata per terra. Pensavo di dover andare in bagno e invece è nato Francesco”.

Barbara D’Urso ha intervistato anche il papà di Angela, Saverio: “Io ero sceso in ascensore, ma all’improvviso ho sentito un urlo dall’androne del palazzo e ho trovato il fidanzato di mia figlia con in braccio il bambino. Ero sotto choc. Ho chiamato l’ambulanza e abbiamo portato il piccolo in casa. Il cordone era caduto da solo e gli abbiamo messo una molletta sull’ombelico per fermare il sangue”. Un racconto agghiacciante ed emozionante insieme per il nonno del piccolo.

Ad intervenire è anche la mamma di Angela, Annamaria: “Per nove mesi non ci siamo accorti di niente. Ha avuto sempre il ciclo regolare. Neanche in costume si vedeva. Aveva un po’ di pancetta e il seno grande lo ha sempre avuto”.

“Al quinto mese ha avuto dei disturbi, ma il medico le disse che era il colon irritabile. Mia figlia è stata molto coraggiosa, in genere ha paura di tutto, ma quella notte ha dimostrato di essere una grande donna”, ha detto ancora la neo nonna.

Nonostante la felicità della famiglia, resta una nota dolente, quella del fidanzato di Angela che, per problemi economici, si è trasferito in Germania. Barbara D’Urso ha chiesto in diretta che il giovane possa trovare lavoro in Italia, più vicino a casa.

L’incredibile storia della ragazza incinta, ma senza pancione