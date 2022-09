Accanimento su Facebook per una giovane ballerina professionista, Gaia Arici, che ha pubblicato su un gruppo Facebook un annuncio per cercare una stanza a Roma, dove vive per lavoro. La giovane donna ha avuto l’idea, inaccettabile per alcuni “leoni da tastiera”, di mettere una semplice foto di lei sopra l’annuncio, un selfie.

L’arrivo del viso di Gaia sul gruppo è stato visto da alcuni come un peccato imperdonabile: “Sembra un annuncio porno” si può leggere tra i commenti, o ancora “Già che c’eri potevi far vedere pure la scollatura”, “questa cerca altre cose”. Non ci sono stati limiti per alcuni commentatori: “Non sapevo avessero riaperto le case chiuse! Prova sulla Salaria, la Palmiro Togliatti credo sia piena “. La ragazza non si aspettava a tanta ferocia: “Mi sembrava carino presentarmi così, non mi aspettavo di essere trattata come una prostituta”.

Nella sezione dei commenti si sono accese vere e proprie liti online sull’inoffensivo gesto della ballerina, finita sotto i fuochi sessisti degli utenti. In molti l’hanno difesa dalla pioggia di apprezzamenti e di ingiurie denunciando le reazioni da “Medioevo” e il “maschilismo” sopratutto veicolato da “giovani”. Inoltre molti si sono sorpresi che a scrivere i commenti più beceri fossero proprio delle donne, nell’assenza di qualsiasi “solidarietà femminile”.