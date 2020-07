Una ragazza di 18 anni di Perugia ha perso la vita a causa di un gravissimo incidente stradale che è avvenuto in Grecia, nell’isola di Mykonos. Secondo quanto si apprende, si sarebbe trattato di uno scontro avvenuto con uno dei due mezzi presi a noleggio dalla comitiva partita dal capoluogo umbro per passare qualche giorno al mare nell’isola greca, uno dei principali punti di riferimento europei per le vacanze dei giovani.

Il gruppo una volta giunto sull’isola ha deciso di prendere a noleggio due automobili, durante la notte una delle due vetture è rimasta coinvolta nel drammatico incidente stradale. L’auto, per cause da accertare, sarebbe finita in un dirupo a pochi metri dalla casa che le amiche avevano preso in affitto. Ferita anche una seconda ragazza che risulta in gravi condizioni.

