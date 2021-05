Commemorazione di Ramelli a Milano: polemiche per il video

Circola sui social un video, accompagnato da commenti indignati, che mostra dall’alto il raduno avvenuto lo scorso 29 aprile in via Paladini per commemorare Sergio Ramelli, l’attivista di destra del Fronte della Gioventù assassinato a Milano da Avanguardia operaia 46 anni fa. Nelle immagini si vede una massa di persone affollate con il braccio teso nel saluto romano. Il filmato condiviso su Twitter anche dal giornalista Fabian Eberhard ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni in 24 ore. “Fascism. Italy. 2021”, commenta nel tweet il reporter.

Al raduno di Milano dello scorso 29 aprile hanno partecipato anche parlamentari ed europarlamentari: Carlo Fidanza e Paola Frassinetti (FdI), Massimiliano Bastoni (Lega). Presenti, tra gli altri, anche i dirigenti pregiudicati di CasaPound Gianluca Iannone e Francesco Polacchi.

