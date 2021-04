Professoressa no vax rifiuta di indossare la mascherina in classe: sospesa

Una professoressa, che non ha mai nascosto le sue posizioni no vax, è stata sospesa dall’insegnamento dopo essersi rifiutata di indossare la mascherina in classe.

È quanto stabilito dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Novara nei confronti di un’insegnante del Liceo Scientifico “Antonelli” di Novara.

Secondo quanto ricostruito, la professoressa si era rifiutata di indossare la mascherina in classe, contravvenendo alle disposizioni anti-Covid.

Il provvedimento è stato assunto lo scorso gennaio, ma la notizia è trapelata solamente negli ultimi giorni in seguito al rientro in classe di gran parte degli studenti del liceo.

L’insegnante era già stata protagonista il 30 settembre scorso di un episodio controverso per il quale si era reso necessario l’intervento dei carabinieri.

Anche in quell’occasione tutto era nato da una discussione incentrata sull’applicazione delle norme anti-Covid. Il provvedimento disciplinare nei confronti della professoressa dovrebbe riguardare anche il prossimo anno scolastico.

Leggi anche: 1. L’infermiera che rifiuta il vaccino: “Non lo farò anche a costo di licenziarmi” / 2. Soluzione fisiologica al posto del vaccino, indagato un medico ad Ancona. “Volevo accontentare i pazienti” / 3. Manifestazione No vax a Milano: in centinaia senza mascherina protestano contro “la roulette russa dei vaccini”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti Firenze abolisce l'Iva sugli assorbenti Burioni: "Abbracci senza mascherina tra vaccinati, io e Zangrillo lo avevamo capito" Roma, 12enne disabile picchiata da bulle coetanee