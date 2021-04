Covid, manifestazione No vax a Milano: centinaia di persone senza mascherina

Circa 300 persone, la maggior parte delle quali senza mascherina, si sono riunite nel pomeriggio di domenica 17 aprile in Piazza Duomo, a Milano, per la manifestazione No vax “Le bocche della verità”, organizzata dall’associazione Genesi.

Il raduno ha visto la partecipazione anche del medico di base laziale Mariano Amici, da tempo al centro delle cronache per la sua campagna No vax.

Intervenuto su un piccolo palco allestito dall’associazione, Amici ha invitato i presenti a “non andare a giocare alla roulette russa” con i vaccini anti-Covid sottolineando che questi “non hanno nessuna efficacia e nessuna garanzia”.

“Ho un fine ben preciso – ha aggiunto il medico – cioè spazzare via tutti questi ladri che ci stanno governando, gente che non è degna di rappresentarci”.

Nel corso del raduno è intervenuta anche la Digos, che ha provveduto a identificare alcuni dei presenti. Al termine della manifestazione circa 60 persone sono state multate per aver violato le norme anti-Covid.

