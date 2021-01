Sileri demolisce il medico no vax in tv: “Rimarrà medico di base ancora per poco” | VIDEO

Il viceministro Pierpaolo Sileri contro il medico no vax Mariano Amici

Durissimo scontro tra il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri e il medico no vax Mariano Amici nel corso della puntata di ieri, giovedì 28 gennaio, di PiazzaPulita (La7). Mariano Amici è uno dei medici segnalati all’Ordine di Roma per continua e reiterata propaganda negazionista e No-vax. “Non sono contro i vaccini e non sono un negazionista, anche perché sono 40 anni che li faccio. Ma lo schifo che ho visto sul vaccino anti-Covid… Quello che contesto è la modalità e cerco di spiegare perché sono contro questa vaccinazione”, spiegava qualche tempo fa anche in una diretta Facebook il medico di Ardea (comune vicino Roma). “Un Governo serio avrebbe dovuto farsi garantire alcuni fatti rispetto al vaccino con una sperimentazione adeguata, il tempo che c’è stato a disposizione non è stato sufficiente per testare l’efficacia e per testarne l’immunità”, diceva ancora il medico no Vax.

Nel corso della puntata il conduttore Corrado Formigli ha sottolineato più volte che il dottore Amici è un medico pagato dal Servizio Sanitario nazionale, da noi cittadini quindi. Il viceministro Pierpaolo Sileri a quel punto ha sbottato: “Francamente questa cosa è incommentabile…se la vedrà con l’Ordine dei medici di Roma…qui siamo tornati al 1500, nemmeno Vesalio quando scriveva De humani corporis fabrica scriveva stupidaggini del genere. Lui dice che ha anche insegnato all’università. Non so neanche quali specializzazioni abbia, ma francamente non stiamo neanche parlando con un medico, stiamo parlando con uno studentello di Medicina che ancora non ha aperto un libro… Sono sicuro che questo “signore” e lo chiamo “signore” non sa neanche cosa è un ribosoma, non sa neanche come funziona un vaccino. Mi faccia vedere adesso quante pubblicazioni ha fatto nella sua vita”.

