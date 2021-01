Brigitte Bardot: “Il Covid è una buona cosa, regola la sovrappopolazione”

“Mi chiede se questo virus è una buona cosa? Sì, è una specie di autoregolamentazione di una sovrappopolazione che noi non siamo in grado di controllare”. Brigitte Bardot, in un’intervista in uscita su Oggi rilasciata in occasione della riedizione di una sua autobiografia, ha espresso la sua opinione, piuttosto estrema, sul Covid-19. Alla domanda su come si protegge dal virus, l’attrice icona 86enne ha risposto: “Non mi proteggo. Non ne ho bisogno, non vedo nessuno. Non saranno le capre a contagiarmi”. E poi ha aggiunto: “Temo che il Covid e le altre epidemie che si stanno annunciando ristabiliranno dolorosamente un nuovo ordine. Quando quei 5 miliardi di persone di troppo su questa Terra saranno scomparsi, la natura riprenderà i suoi diritti”. E sull’attualità politica Brigitte Bardot dice: “Io sono per un governo autoritario, capace di mettere ordine nel casino in cui viviamo. Quando penso che il governo francese lascia al margine dei poveri cittadini che lavorano duro e che ottengono meno aiuti di tutti questi migranti che ci assalgono, mi fa orrore”.

