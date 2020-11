Primark inaugura il primo negozio a Roma, lunghe code già all’alba

Primark apre a Roma, lunghe file per l’inaugurazione

Dopo mesi di rinvii, a Roma ha finalmente aperto il primo negozio di Primark, il rivenditore internazionale più ambito e conosciuto per i prezzi contenuti che ha deciso di aprire un suo store anche nella capitale, nel nuovo centro commerciale Maximo. L’inaugurazione è avvenuta oggi, venerdì 27 novembre, alle ore 10:00 in punto – proprio nel giorno del Black Friday – ma, prima ancora di aprire le porte e permettere alle persone di entrare, al di fuori del negozio c’erano già lunghe code, tutti desiderosi di entrare.

Questa è la situazione al nuovo centro commerciale di Roma aperto oggi e questa è la fila per entrare da Primark.

Sinceramente non voglio fare polemica ma non capisco proprio come ragiona la genta, penso che non cambieremo mai. #coronavirus pic.twitter.com/7bvtTNdtm5 — •sweetlux•\\ wtams♡︎ (@smileOfNhoran) November 27, 2020



Primark ha aperto nel nuovo centro commerciale in zona Laurentina e, causa pandemia, non sono mancate le polemiche, anche via Twitter. Francesco Iacovone del Cobas nazionale ha attaccato il comune di Roma: “Uno schiaffo in faccia alla salute pubblica, prerogativa della Sindaca. Gli assembramenti sono cominciati di buon mattino e questa inaugurazione rischia di trasformarsi in un innesco virale che aggraverebbe ulteriormente la crisi sanitaria in atto nella città di Roma”. Intanto su Twitter alcuni utenti non hanno visto di buon occhio le lunghe code al di fuori di Primark con una pandemia in corso: “L’ apertura del primo negozio a Roma Primark dimostra che non siamo in grado di avere comportamenti corretti è inutile che v’ incazzate quando ci danno restrizioni”, scrive un utente.

Primark al momento conta sei store in tutta Italia e Luca Ciuffreda, Head of Sales Italy di Primark , ha spiegato: “Siamo entusiasti di inaugurare il sesto negozio di Primark in Italia e non vediamo l’ora di offrire la nostra ‘Amazing Fashion, at amazing Prices’ ai clienti di Roma e delle aree limitrofe. L’Italia è per Primark un mercato molto importante e per questo motivo siamo felici di entrar a far parte della comunità romana”.

Leggi anche:

1. Primark apre a Roma: si cerca personale per lo store di Laurentina / 2. Napoli, assembramenti per la commemorazione di Maradona: è polemica | VIDEO

Potrebbero interessarti Calabria, il nuovo commissario alla Sanità è Guido Longo Calabria, Lombardia e Piemonte diventano arancioni da domenica. Liguria e Sicilia gialle Covid, 28.352 nuovi casi e 827 morti: il bollettino di oggi