Positivo al Coronavirus, porta a spasso il cane: denunciato

Un uomo, risultato positivo al Coronavirus, è uscito di casa per portare a spasso il cane, ma è stato denunciato dalle autorità competenti. La vicenda è avvenuta nella serata di sabato 21 marzo ad Anzio, nel Lazio. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un 60enne, lo scorso 14 marzo era risultato positivo al tampone per il Covid-19. Tuttavia, l’uomo, che avrebbe dovuto rispettare l’obbligo dell’isolamento domiciliare per evitare di contagiare altre persone, usciva regolarmente di casa, senza alcun dispositivo di protezione oltretutto, per portare a spasso il cane.

Il 60enne, però, è stato fermato dai militari della stazione Lavinio lido di Enea, che hanno scoperto l’incredibile verità al termine dei controlli effettuati. L’uomo, così, è stato denunciato per inosservanza del decreto emanato dalla presidenza del Consiglio per contrastare l’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese e per diritto colposo contro la salute pubblica. Purtroppo, non è la prima volta che nel nostro Paese si verificano episodi simili da quando è iniziata l’epidemia di Covid-19. Nella giornata di ieri, sabato 21 marzo, ad esempio, era salita alla ribalta della cronaca la notizia di una signora, positiva al Coronavirus, scappata dal Policlinico di Milano dove era ricoverata perché non si trovava bene in ospedale.

