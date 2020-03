Coronavirus: positiva scappa dal Policlinico di Milano dove era ricoverata

Positiva al Coronavirus, scappa dal Policlinico di Milano dove era ricoverata: è quanto accaduto nella mattinata di sabato 21 marzo. Protagonista della vicenda, una 54enne italiana che nei giorni scorsi era risultata positiva al Covid-19. Secondo quanto ricostruito, la donna intorno alle 7 è fuggita dal dormitorio comunale di Viale Ortles dove era ricoverata nel reparto dedicato. Ad accorgersene sono state le infermiere che hanno trovato il letto della signora vuoto.

In seguito alla segnalazione dell’ospedale, sono immediatamente partite le ricerche da parte delle autorità, che si sono concluse in breve tempo. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano, infatti, hanno rintracciato la donna intorno alle 8 all’esterno del dormitorio di via Ortles. I militari, con l’aiuto della croce ore, sono riusciti a convincere la donna a salire sull’ambulanza per essere nuovamente ricoverata. Ai carabinieri la donna ha detto di sentirsi bene e che non le piaceva il posto in cui era stata ricoverata dalla sera del 19 marzo. La 54enne, che successivamente riportata al Policlinico, verrà ora denunciata per aver violato l’articolo 452 del codice penale.

