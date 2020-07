Riccione, 17enne positiva al Covid, 40 amici in isolamento: “Erano stati in una discoteca della Riviera”

Positiva al Coronavirus: 40 amici in quarantena, erano stati in discoteca insieme

Paura nella Riviera romagnola dove una ragazza di 17 anni è risultata positiva al Coronavirus, costringendo 40 amici, con alcuni dei quali era anche stata insieme in discoteca, a mettersi in quarantena per i prossimi 14 giorni. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, la giovane, residente a Modena, è arrivata a Riccione all’inizio della scorsa settimana insieme ad alcuni amici per una vacanza. Poco dopo il suo arrivo, ha accusato un forte dolore alle orecchie e si è recata al pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini, dove è stata sottoposta a tampone che, come detto, è successivamente risultato positivo al Covid-19. Immediatamente è scattata l’indagine epidemiologica delle due Ausl di riferimento, quella della Romagna e quella di Modena, per ricostruire tutti i contatti avuti dalla 17enne al fine di evitare o quantomeno limitare lo scoppio di un focolaio.

Coronavirus, Ministero Salute: persiste una circolazione diffusa

Alle fine 40 ragazzi, residenti sia Modena che in Romagna, sono stati messi in isolamento e sottoposti a tampone. Due di loro, entrambi modenesi e di 19 e 17 anni, sono risultati positivi. Le due Ausl hanno fatto sapere che “la situazione è ampiamente sotto controllo. Sono stati eseguiti molti tamponi, tutte le persone entrate in contatto con la ragazza sono state messe in quarantena”, ma le indagini comunque continuano. La ragazza, che era arrivata a Riccione la scorsa settimana insieme ad un gruppo di amici di Modena, era ospite di un’amica di famiglia. Nel corso dell’indagine epidemiologica è emerso che sia la giovane che alcuni dei suoi amici hanno trascorso una serata nella discoteca Villa delle Rose, a Misano Adriatico.

Leggi anche: 1. “Con la proroga dello Stato di emergenza a rischio le libertà fondamentali”: il costituzionalista Cuocolo a TPI / 2. Coronavirus, la proposta shock: “Infettare giovani volontari per accelerare col vaccino” / 3. “I raggi ultravioletti distruggono il Coronavirus in pochi secondi”: lo studio

/4. Coronavirus, la storia del “paziente 206”: il superuntore che ha contagiato oltre 1.000 persone nello Sri Lanka / 5. Coronavirus, il Guardian: “Così l’Europa ha ignorato l’Sos italiano a fine febbraio”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Roma, precipitano da 20 metri in un cantiere: morti due operai Trieste, 29enne precipita dal sesto piano e muore Roma, ragazzi imitano Arancia Meccanica e seminano il terrore a Trastevere