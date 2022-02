Pnrr: arriva l’ok della Commissione Ue alla prima rata da 21 mld per l’Italia

La Commissione europea ha dato il via libera alla prima rata di finanziamenti per l’Italia da 21 miliardi di euro dal Recovery fund. Bruxelles ha adottato oggi una valutazione preliminare positiva della richiesta avanzata da Roma a fine dicembre, certificando il raggiungimento dei 51 obiettivi previsti nel Pnrr per il 2021. Perché l’esborso avvenga serve ora l’ok finale del Comitato economico finanziario.

Il PNRR, ovvero Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ormai da mesi siamo abituati a sentire, è un acronimo dietro cui si celano riforme e opere mai riuscite prima e risposte ad una realtà che neppure esisteva un paio d’anni fa, quando l’emergenza da Covid-19 era nemmeno lontanamente immaginabile.