La passeggera no mask del volo Ryanair Ibiza-Bergamo minaccia denunce

“Le persone che hanno creato gruppi, hanno sponsorizzato o inviato ad altre persone il mio video sul volo da Ibiza a Bergamo avranno conseguenze legali perché sta già indagando la Polizia postale, saranno citate in giudizio, avranno conseguenze belle toste perché comunque non è una cosa regolare“. Così su Instagram la passeggera del volo Ryanair diventata tristemente famosa negli ultimi giorni per il filmato che la ritrae mentre aggredisce verbalmente il personale di bordo che la invitava a indossare la mascherina anti Covid e fisicamente una donna in particolare, seduta non distante da lei. La donna, denunciata una volta atterrata, ha minacciato di denunciare chi ha condiviso sui social i video con l’intera sequenza.

