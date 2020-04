Papa Francesco propone un salario universale per i lavoratori più poveri

“Voi, lavoratori precari, indipendenti, del settore informale o dell’economia popolare, non avete uno stipendio stabile per resistere a questo momento… e la quarantena vi risulta insopportabile. Forse è giunto il momento di pensare a una forma di retribuzione universale di base che riconosca e dia dignità ai nobili e insostituibili compiti che svolgete; un salario che sia in grado di garantire e realizzare quello slogan così umano e cristiano: nessun lavoratore senza diritti”. Lo scrive Papa Francesco in una lettera, pubblicata oggi da Avvenire, diretta “ai fratelli e alle sorelle dei movimenti e delle organizzazioni popolari”.

“Voi siete per me dei veri ‘poeti sociali, che dalle periferie dimenticate creano soluzioni dignitose per i problemi più scottanti degli esclusi”, scrive il Pontefice, “Siete guardati con diffidenza perché andate al di là della mera filantropia mediante l’organizzazione comunitaria o perché rivendicate i vostri diritti invece di rassegnarvi ad aspettare di raccogliere qualche briciola caduta dalla tavola di chi detiene il potere economico”.

Il messaggio di Papa Francesco per la Pasqua

Potrebbero interessarti Ricordando il professor Luciano Pellicani (di D. Di Marco) La giornalista di Sky Giovanna Pancheri: “Ho il Coronavirus, positivo anche secondo tampone” | VIDEO Gli ultimi dati della Protezione Civile