Le condizioni di salute di Papa Francesco sono in netto miglioramento. Il Pontefice preme per lasciare il Policlinico Gemelli di Roma, per poter presiedere i riti pasquali. Bergoglio dovrebbe essere dimesso entro la giornata di domani, sabato, ma l’ultima parola spetterà ai medici che al momento procedono giorno per giorno nella valutazione delle sue condizioni.

Intanto dal decano del Collegio cardinalizio arrivano parole di ottimismo: “In base alle informazioni che ho io, uscirà domani dal Gemelli, così potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa“, spiega il cardinale Giovanni Battista Re all’Adnkronos. Anche dallo staff medico del nosocomio filtrano sensazioni positive: la seconda notte di ricovero è trascorsa tranquillamente e già ieri si parlava di un “netto miglioramento” delle condizioni di salute del Papa, al Gemelli da mercoledì pomeriggio per un’infezione respiratoria.

“Con il Papa – osserva ancora Re – ci sarà in ogni celebrazione un cardinale celebrante al quale spetteranno le incombenze all’altare”. Questo d’altronde è il periodo più importante dell’anno per i cattolici, con il Papa impegnato in molti riti, a cominciare dalla Domenica delle Palme, fino al Triduo pasquale. Il cardinale Sandri celebrerà la domenica delle Palme, “io – ribadisce Re – la domenica di Pasqua. Il Papa ci sarà per l’Urbi et Orbi, leggerà il messaggio e presiederà tutti i riti”.

Il Papa soffre di un’infezione alle alte vie respiratorie, senza però conseguenze per i polmoni, come ha evidenziato la tac fatta mercoledì pomeriggio. La terapia si basa sulla somministrazione per via endovenosa di antibiotici, per contrastare i batteri. Il quadro dato in netto miglioramento fa sperare in dimissioni entro la giornata di domani.

Naturalmente sulle scelte dei medici pesano le condizioni generali del paziente: Francesco ha 86 anni, soffre ormai da tempo di problemi al ginocchio e di sciatalgia. In più è reduce da un intervento all’intestino nel 2021. Inoltre Bergoglio all’età di 21 anni, quand’era seminarista in Argentina, subì una resezione in seguito a una grave forma di polmonite: gli venne asportato il lobo superiore del polmone destro a causa di tre cisti.