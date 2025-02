Papa Francesco ricoverato, il nuovo bollettino: “Quadro clinico complesso, cambiata la terapia”

Papa Francesco ricoverato, il nuovo bollettino: “Quadro clinico complesso”

Il quadro clinico di Papa Francesco, ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma dallo scorso 14 febbraio per alcuni accertamenti per via di una bronchite, è “complesso”: lo comunica la sala stampa vaticana.

“I risultati degli accertamenti effettuati nei giorni scorsi e nella giornata odierna hanno dimostrato una infezione polimicrobica delle vie respiratorie che ha determinato una ulteriore modifica della terapia. Tutti gli accertamenti effettuati sino ad oggi sono indicativi di un quadro clinico complesso che richiederà una degenza ospedaliera adeguata”.

Il ricovero del Pontefice, dunque, non sarà breve. Il Santo Padre si è recato all’ospedale Gemelli di Roma nella mattinata del 14 febbraio.

“Questa mattina, al termine delle udienze, Papa Francesco si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso” recitava il comunicato con il quale la Santa Sede annunciava la notizia del ricovero.

La domenica precedente al ricovero, Papa Francesco era stato costretto a interrompere l’omelia durante la messa proprio per difficoltà respiratorie. “Mi scuso, ho difficoltà di respiro” aveva affermato il Pontefice.