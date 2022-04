Padova: trovato nel Brenta il corpo del quindicenne scomparso Ahmed Jouider

È stato trovato nel fiume Brenta il corpo del quindicenne Ahmed Jouider, scomparso giovedì scorso dopo aver inviato un messaggio preoccupato all’ex fidanzata.

“Penso che morirò (…) o se non muoio avrò delle ferite gravi”, aveva detto il giovane di Mortise, in provincia di Padova, nel messaggio audio, in cui aveva detto di avere “delle questioni in sospeso con alcune persone”.

Ieri sera, la polizia aveva trovato il suo cellulare su un ponte che attraversa il Brenta. Il corpo è stato trovato stamattina nel fiume, dopo diverse ore di ricerche da parte dei sommozzatori.

La sera della scomparsa, il giovane aveva salutato la madre e la sorella, insospettite per un affetto dimostrato in maniera inconsueta. Sempre giovedì, aveva inviato un altro messaggio a un amico che vive in Francia. Dal cellulare, che risulta spento dalla mezzanotte del giorno della scomparsa, aveva scritto: “ti voglio bene”.