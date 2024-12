Ottavia Piana, la speleologa del Cai (Club Alpino Italiano) rimasta bloccata in una grotta nel bergamasco, è salva: i soccorritori sono riusciti a portarla fuori dall’Abisso Bueno Fonteno poco dopo le 3 del mattino di oggi, mercoledì 18 dicembre.

La 32enne bresciana, intrappolata nella cavità dal pomeriggio dello scorso sabato, è ferita e si trova ora ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con traumi alle vertebre e alle costole, fratture alle ossa facciali e a un ginocchio. Le sue condizioni vengono definite stabili.

Le attività di soccorso, iniziate alla mezzanotte del 15 dicembre, si sono concluse in anticipo rispetto alle tempistiche stimate e hanno visto impiegati 159 tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da 13 regioni italiane.

“Nell’ultimo tratto ci dava lei la carica”, ha detto all’agenzia Ansa Corrado Camerini, delegato lombardo. “Il nostro scopo è fare il nostro mestiere con risultato: la risposta dal Soccorso alpino è quella che ci aspettavamo. Il nostro Soccorso alpino è tra i più efficaci a livello europeo e anche questo l’ha dimostrato”, ha detto ancora Camerini.

Durante le operazioni Piana, infortunata, è stata costantemente monitorata e assistita da sei medici e otto infermieri del Soccorso Alpino e Speleologico. Una volta estratta dalla grotta, la donna, in barella, è stata trasferita in un’area in cui i Vigili del Fuoco hanno predisposto un punto idoneo al recupero con l’elisoccorso tramite verricello.

Lo scorso sabato Ottavia Piana era rimasta bloccata nella cavità mentre mappava una zona a 400 metri di profondità. Situata nel Comune di Fonteno, l’Abisso Bueno Fonteno, con i suoi 515 metri di profondità, è la grotta più estesa della Bergamasca e fra le prime venti grotte per estensione dell’Italia.

Lunga complessivamente 19 chilometri, al suo interno si trovano grotte, canyon, pareti verticali e corsi d’acqua che diventano torrenti durante le piogge.

Già nel luglio 2023 Piana era rimasta intrappolata nell’Abisso: in quel caso ci vollero due giorni per estrarla. Nei giorni scorsi, durante le operazioni di soccorso, la 32enne, sconsolata, ha affermato di voler abbandonare la speleologia.

