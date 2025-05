Conclave: ecco perché oggi potrebbe arrivare la fumata bianca

Dopo la prima fumata nera, arrivata nella serata di ieri, mercoledì 7 maggio, oggi (qui le ultime notizie), dal Conclave, potrebbe arrivare quella bianca e, quindi, l’elezione del nuovo Papa. Sono in molti a credere che sarà proprio oggi, probabilmente in una delle due votazioni del pomeriggio, il giorno giusto per assistere alla proclamazione del prossimo Pontefice. A “dirlo” sono i numeri degli ultimi quattro Conclavi: tre degli ultimi quattro Papi, infatti, sono stati eletti al secondo giorno di votazioni. Nel 1978 al secondo giorno, al quarto scrutinio, fu eletto Giovanni Paolo I. Al quarto tentativo, nel secondo giorno di Conclave, fu eletto anche Papa Benedetto XVI nel 2005, mentre Bergoglio prevalse al quinto scrutinio, ma sempre al secondo giorno. Unica eccezione degli ultimi quattro Conclavi fu Giovanni Paolo II, che divenne Papa all’ottavo scrutinio.

Oggi, all’interno della Cappella Sistina, si terranno quattro votazioni, due al mattino e due al pomeriggio. A fine serata, quindi, si arriverà al quinto scrutinio considerando anche il primo di ieri. Diversi esperti ritengono che, se l’elezione arriverà in mattinata, al secondo o terzo scrutinio, è probabile che la scelta sia virata su uno dei favoriti come il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin che, alla vigilia, veniva dato con almeno 40 voti sicuri. Parolin potrebbe spuntarla anche nel pomeriggio, ma se l’elezione non dovesse arrivare neanche oggi allora è molto probabile che i cardinali non abbiano un nome unitario capace di raccogliere gli 89 voti necessari. A quel punto, come accaduto per Wojtyla, i porporati potrebbero virare su un altro nome.