Si è conclusa con una nulla di fatto la prima giornata di Conclave: nella serata di ieri, mercoledì 7 maggio 2025, infatti, dal comignolo posizionato sul tetto della basilica di San Pietro è uscito del fumo nero che, secondo l’antico rito, indica che non è ancora stata presa una decisione dai cardinali riuniti da ieri pomeriggio nella Cappella Sistina. La fumata nera, tuttavia, era ampiamente prevista: già da oggi, invece, potrebbero esserci importanti novità. A partire dalla mattinata di oggi, giovedì 8 maggio 2025, infatti, vi saranno quattro votazioni, due alla mattina e due al pomeriggio. Proprio quella del pomeriggio potrebbe rivelarsi decisiva per l’elezione del nuovo Pontefice. Di seguito tutte le ultime notizie in diretta del Conclave di oggi, giovedì 8 maggio 2025.

DIRETTA

Ore 9,00 – Da oggi due fumate: una dopo le 12, l’altra dopo le 19 – Da oggi il Conclave procede al ritmo di quattro scrutini al giorno, due la mattina e due il pomeriggio. Due le fumate: una dopo le 12 (finite le votazioni del mattino) e l’altra poco dopo le 19 (concluse le votazioni pomeridiane). Ma se il Papa venisse eletto in una delle votazioni intermedie, si attiverebbe la stufa in anticipo. Quindi c’è la possibilità di vedere apparire una fumata bianca a sorpresa a metà mattina o a metà pomeriggio (dopo le 10,30 o attorno alle 17,30).