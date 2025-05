Lo statunitense Robert Francis Prevost (qui il suo profilo) che ha assunto il nome di Leone XIV, è il 267esimo Papa della storia della Chiesa cattolica: il Pontefice, primo statunitense della storia, è stato eletto al quarto scrutinio nel secondo giorno di Conclave, riunito dal pomeriggio di mercoledì 7 maggio 2025. “Grazie a Papa Francesco, costruiamo ponti per la pace” sono state le prime parole del Pontefice che, per la prima volta nella storia, ha scritto e letto il suo discorso. Prevost, ritenuto vicino al suo predecessore ma al tempo stesso più moderato su alcuni temi, ha ricevuto le congratulazioni di tutti i leader del mondo, incluso il presidente Usa Donald Trump che ha detto di non vedere “l’ora di incontrarlo”. Di seguito tutti le ultime notizie sul nuovo pontificato di oggi, venerdì 9 maggio 2025, aggiornate in diretta live.

DIRETTA

Notizia in aggiornamento