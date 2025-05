Nato a Chicago il 14 settembre 1955, Robert Francis Prevost (qui il suo profilo) ha il doppio passaporto, quello degli Stati Uniti e quello del Perù dove è stato missionario per vent’anni. Di origini francesi e italiane da parte di padre, e spagnole, da parte di madre, oltre all’inglese, parla lo spagnolo, l’italiano, il francese e il portoghese e legge il latino e il tedesco. Da cardinale, Prevost ha più volte criticato il presidente Usa Trump e il suo vice, JD Vance nonostante risultati registrato come elettore del partito repubblicano. Pur essendo il primo Pontefice statunitense della storia, la galassia trumpiana ha già bollato il neo Papa come “woke” e “marxista” proprio per le critiche rivolte al Trump e per le sue posizioni quantomeno moderate. Nonostante la sua vicinanza a Papa Francesco, che lo ha voluto cardinale nel 2023 e nominato prefetto del Dicastero per i Vescovi, Leone XIV non è propriamente un progressista anche se su alcuni temi ha un pensiero simile a quello di Bergoglio. Ecco come la pensa Prevost su alcune questioni.

Lgbt+

Prevost in passato ha espresso più di una riserva sui temi Lgbt+ dicendosi, nel 2012, preoccupato per il fatto che alcuni media occidentali nutrissero “simpatia per credenze e pratiche che sono in contrasto con il Vangelo”, in particolare lo “stile di vita omosessuale” e le “famiglie alternative composte da partner dello stesso sesso e dai loro figli adottati”. Blando, inoltre, il suo sostegno alla benedizione di coppie di persone omosessuali, che formalmente non ha mai appoggiato né respinto.

Migranti

Critico nei confronti della linea anti-migranti tenuta da Trump, Papa Leone XIV su questa questione è sicuramente in linea con il pensiero di Francesco. Da missionario in Perù, infatti, Prevost ha sempre mostrato grande attenzione per i cittadini venezuelani emigrati in Perù a causa della crisi economica e sociale.

Donne

Prevost si è sempre detto contrario sul tema dell’accesso delle donne agli ordini sacri ribadendo, nel 2023, che l’ordinazione femminile, da lui chiamata “clericalizzazione delle donne”, “non risolve necessariamente un problema, ma potrebbe crearne di nuovi”. Tuttavia, durante il suo mandato al Dicastero per i Vescovi, ha incrementato la presenza femminile nelle commissioni per la selezione episcopale.

Cambiamento climatico

Anche sulle tematiche legate al cambiamento climatico, Leone XIV, con molta probabilità, porterà avanti l’eredità di Papa Francesco. In alcune interveniste, infatti, Prevost ha chiesto più volte alla Chiesa di assumere un maggiore impegno contro i cambiamenti climatici sottolineando che “Il dominio sulla natura” non dovrebbe essere “tirannico”.