Dopo tre scrutini, il nuovo Papa ancora non è stato eletto: nella tarda mattinata di oggi, giovedì 8 maggio 2025, infatti, dal comignolo situato sul tetto della Cappella Sistina, dove i cardinali sono riuniti in Conclave (qui le ultime notizie in diretta), è uscita una nuova fumata nera. In attesa della terza e quarta votazione, in programma nel pomeriggio, che potrebbero essere quelle decisive per l’elezione del nuovo Pontefice, i bookmakers hanno aggiornato le previsioni sul prossimo Papa. Permane il testa a testa tra Pietro Parolin, dato da diversi vaticanisti come favorito numero uno, e il cardinale filippino Luis Antonio Tagle. Tuttavia, a differenza di alcuni giorni fa, ora Tagle ha superato l’ormai ex segretario di Stato Vaticano.

Se fino a pochi giorni fa, infatti, Parolin era quello pagato meno, ovvero il favorito numero uno, adesso è Tagle il “preferito” delle agenzie di scommesse. Il cardinale filippino, infatti, viene dato a 3 dai betting analyst di William Hill contro il 3,50 del segretario di Stato Vaticano. A sei vengono quotati gli italiani Matteo Zuppi e Pierbattista Pizzaballa, mentre perde posizioni il ghanese Peter Turkson che ora viene pagato a 9 rispetto ai 5 di qualche giorno fa. Il francese Jean-Marc Aveline, dato a 33 solamente a sei giorni fa, si gioca ora a 18 mentre lo statunitense Robert Francis Prevost è a quota 50.