Attesa per la nuova fumata, l’indiscrezione: “Abbiamo saputo che il Papa si farà stasera”

Delusione per la nuova fumata nera ma anche la convinzione che entro stasera verrà eletto il nuovo Papa: è la voce di alcuni religiosi che La Repubblica ha raccolto in piazza San Pietro nel secondo giorno di Conclave (qui le ultime notizie). Speranze, forse, o addirittura indiscrezioni che circolano nell’ambiente ecclesiastico. Suor Michela, che lavora all’Opera di Don Guanella, ha infatti dichiarato: “La fumata bianca arriverà stasera. Oggi tra l’altro è il giorno della Madonna di Pompei. È il giorno perfetto e io cammino con il nastrino bianco giallo in tasca, pronto da sventolare”. La religiosa, poi, si è augurata che il Pontefice “sia un uomo di Dio e che sappia tenere la Chiesa unita. Dovrà creare una comunione con la gente. Perché la forza della Chiesa è la diversità, che è una ricchezza”.

Anche Padre Kilber è convinto che il nuovo Papa verrà eletto non più tardi di domani: “Io penso sia molto probabile che arriverà oggi e comunque non oltre domani. Ci hanno riferito che questo che è quello che hanno detto i cardinali prima di entrare in conclave, quando parlavano tra loro e tra le varie congregazioni. Quello che vorrei? Serve un Papa che possa dare risposte concrete ai bisogni della chiesa in questo tempo. Un Papa santo. Con un messaggio simile a quello di Francesco. Quindi un Papa che sappia parlare al mondo”.

