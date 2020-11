Ospedale di Nuoro, sit-in dei sindaci contro la Regione Sardegna

Questa mattina, domenica 15 novembre 2020, tanti sindaci sardi si sono presentati davanti all’ospedale S. Francesco di Nuoro per protestare vista la drammatica situazione della sanità nella provincia a causa dell’emergenza Covid. Secondo quanto riporta vistanet.it, si è trattato di un sit-in del silenzio. Oltre alle difficoltà date dall’emergenza del Covid-19, sono noti i problemi del nosocomio di Nuoro dove persiste una grave carenza di organico. Alcuni paesi del nuorese, come Oliena, Orani e Silanus, hanno adottato un lockdown a causa dell’alto numero dei contagi e negli altri arrivano comunicazioni in ritardo e frammentarie sui nuovi positivi al virus. Inoltre il Pronto soccorso del S. Francesco è in difficoltà, con lunghe file delle ambulanze nel cortile dell’ospedale. Una situazione denunciata dai sindaci già da diversi giorni. Ora però, visto il persistere delle situazione, la decisione del sit-in.

Potrebbero interessarti Covid, 33.979 nuovi casi e 546 morti: il bollettino di oggi Sapevate che chi gioca a golf può muoversi liberamente in Italia nonostante il lockdown? Il piano del Governo per la distribuzione del vaccino anti-Covid