Ora legale 2020: quando entra in vigore il nuovo orario?

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2020 ci troveremo nuovamente a spostare le lancette dell’orologio avanti di un’ora, perché entra in vigore l’ora legale. Ne guadagneremo un’ora in più di luce durante il giorno, anche se perderemo un’ora di sonno nella notte tra sabato e domenica. Arrivando a sostituirsi all’ora solare, l’ora legale permette infatti di risparmiare energia per quanto riguarda la corrente elettrica e in Italia tale cambio di orario viene utilizzato sin dal 1916, quando entrò in vigore nel corso della Prima Guerra Mondiale.

L’Italia dice “no” all’abolizione dell’ora legale: le 3 ragioni

Tuttavia il 2020 potrebbe essere l’ultimo anno in cui si effettua il cambio dell’ora, dato che il Parlamento europeo ha recentemente stabilito la fine del passaggio dall’ora solare, votando una risoluzione che invita i Paesi dell’Ue a decidere entro il 2021 se omologarsi a tale decisione o restare con il cambio d’orario. L’invenzione dell’ora legale, comunque, si attribuisce comunemente all’inventore Benjamin Franklin, il quale scrisse nel 1784 su un giornale di Parigi una lettera in cui invitava scherzosamente i parigini a risparmiare sul costo delle candele svegliandosi un’ora prima al mattino. L’ora legale è stata, nel corso del tempo, abolita e reintrodotta diverse volte in Italia per poi essere ristabilita nel corso della crisi energetica del 1966 e mantenuta, per quattro mesi l’anno, da quell’anno fino al 1980. Dall’anno successivo poi, il 1981, ha iniziato ad entrare in vigore l’ultima domenica di marzo.

