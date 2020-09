Omicidio Willy, Marco Bianchi respinge accuse: “Facevo sesso al cimitero”

Emergono nuovi dettagli dell’interrogatorio di garanzia di ieri nei confronti dei quattro ragazzi di Artena arrestati con l’accusa di omicidio preterintenzionale per l’uccisione di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni morto dopo un pestaggio nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre a Colleferro. Al gip di Velletri Giuseppe Boccarrato i quattro (Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia) hanno detto di non aver preso parte alla rissa, anzi di essere intervenuti su sollecito di alcuni amici per fare da pacieri. Ma non è tutto, perché secondo quanto riporta Libero uno degli indagati avrebbe raccontato un altro dettaglio di quella serata. Marco Bianchi, infatti, ha dichiarato che prima di arrivare sulla scena del crimine stava facendo sesso al cimitero col fratello, un amico e tre ragazze.

“Marco Bianchi riferiva che allontanatosi dal pub in compagnia del fratello, di un amico e di tre ragazze delle quali non sapeva riferire il nome, mentre stavano consumando un rapporto sessuale vicino al cimitero, ricevevano una telefonata da parte del loro amico Michele Cercuozzi che gli chiedeva di intervenire in loro soccorso a Colleferro”, si legge nell’ordinanza di arresto per i fratelli Bianchi, Pincarelli e Belleggia. Quest’ultimo è l’unico ad aver ottenuto i domiciliari perché il gip ne ha riconosciuto la “posizione più sfumata”. Sulla rissa, Belleggia ha dichiarato: “Ho spinto Willy perché stava discutendo in gruppo, poi mi sono allontanato… non ho dato nessun colpo”.

