Omicidio Willy, i fratelli Bianchi non pagheranno il risarcimento alla famiglia

Lo Stato potrebbe pagare il risarcimento di 550mila euro alla famiglia di Willy Monteiro: i fratelli Bianchi, autori dell’omicidio e condannati insieme agli altri imputati a risarcire i genitori e la sorella della vittima, risultano infatti nullatenenti.

Lo scorso 4 luglio, infatti, Marco e Gabriele Bianchi sono stati condannati all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro avvenuto il 6 settembre 2020 a Colleferro.

La sentenza, che ha stabilito la condanna di Mario Pincarelli, il quale dovrà scontare 21 anni, e Francesco Belleggia, a cui sono stati inflitti 23 anni di reclusione, prevedeva anche una provvisionale di 200mila euro ognuno per i genitori della vittima e 150mila euro alla famiglia per un totale di 550mila euro.

Ora, però, secondo quanto è emerso i fratelli Bianchi, nonostante le foto sui social che li ritraevano in ville di lusso o a bordo di moto o barche, non avrebbero né conti a loro intestati né proprietà, motivo per cui non sarebbero in grado di pagare i risarcimenti.

“Quando c’è un incidente stradale ci sono le assicurazioni che coprono, ma in questo caso è diverso e non abbiamo mai pensato di poter recuperare denaro da quelli” conferma a La Repubblica Domenico Marzi, legale di parte civile.

Ecco perché la famiglia potrebbe rivolgersi alla Corte Europea, chiedendo un risarcimento allo Stato. “Valuteremo, vedremo bene cosa fare” ha aggiunto l’avvocato.