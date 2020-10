Omicidi, secondo i dati l’Italia è il Paese più sicuro d’Europa

Gli ultimi dati Eurostat sul tasso di omicidi nei principali Stati europei premia l’Italia: il nostro Paese, infatti, ha registrato un calo costante dal 1990, laureandosi oggi come il più sicuro d’Europa. Basti pensare che nei primissimi anni Novanta si compievano in media 1.800 omicidi all’anno. Il numero, poi, è calato sotto la soglia dei mille già nel 1996 (953) e non è mai più risalito: nel 2017 addirittura gli omicidi in Italia sono stati 397, divenuti 345 nel 2018. Dati incoraggianti, che si uniscono a quelli pubblicati dalla polizia durante la pandemia da Coronavirus, durante la quale tutti i principali reati nel nostro Paese si sono quasi dimezzati.

Dando uno sguardo agli altri Paesi, vediamo che il più pericoloso d’Europa al momento è la Lettonia: 5.6 omicidi ogni centomila abitanti. Seguono Lituania, Estonia, Malta e poi il Belgio, a 1.7. In Francia il dato scende a 1.4, in Finlandia, 1.3, in Inghilterra 1.2, in Svezia e Danimarca 1.1, in Germania 0.9. In questa speciale classifica l’Italia è l’ultima, con 0,6 omicidi ogni centomila cittadini. Alla pari con il Lussemburgo, dove però gli abitanti sono solo 600mila (contro i 60 milioni di cittadini italiani).

