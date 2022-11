Offriva la moglie ai clienti per pagare le bollette: fruttivendolo a processo per sfruttamento della prostituzione

Chiedeva ripetutamente soldi ai clienti per pagare le bollette, arrivando a offrire in cambio la moglie. Un ambulante di Civita Castellana è a processo con l’accusa di sfruttamento della prostituzione per aver offerto le prestazioni sessuali della moglie ai clienti in cambio di denaro. Di fronte al Tribunale di Viterbo, i primi testimoni dell’accusa hanno riferito di aver ricevuto in più occasioni richieste di denaro, mostrandosi più reticenti nell’ammettere di aver ricevuto offerte indecenti.

“So che aveva problemi economici perché un giorno venne nella mia azienda con una bolletta e mi disse se potevo dargli soldi perché non riusciva a pagarla. Mi propose un baratto, mi avrebbe ripagato con frutta e verdura”, ha riferito uno dei testimoni alla giudice Elisabetta Massini, negando di essere “andato con la moglie”. Ai carabinieri, che hanno avviato le indagini nel 2018, aveva però dichiarato che ogni volta il 61enne faceva riferimenti alla signora. “Mia moglie è una bella donna, se vuoi prendila”. Un altro ha ammesso di aver avuto rapporti con la donna. “Sì, ma solo una volta e poi le ho dato 50 euro”, ha detto il testimone, secondo quanto riportato da Il Messaggero. “Un giorno l’ho chiamato perché dovevo prendere gli asparagi. Sono andato a casa sua e sono rimasto a cena. Non ricordo se la stessa sera o un altro giorno ho avuto un rapporto sessuale con la moglie”.

Il processo riprenderà il prossimo 12 dicembre, quando saranno ascoltati gli ultimi testimoni dell’accusa e i primi della difesa.