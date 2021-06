Mascherine all’aperto: da quando non saranno più obbligatorie. Ma restano alcune regole, ecco quali

Obbligo di mascherine all’aperto, Cts verso lo stop: le regole da seguire

Si va verso lo stop dell’obbligo di mascherine all’aperto anche se rimarranno alcune regole da seguire su quando indossare i dispositivi di protezione individuale.

È atteso per il pomeriggio di lunedì 21 giugno, infatti, il parere del Cts, il Comitato tecnico scientifico, sull’eliminazione dell’obbligo delle mascherine all’aperto.

Come rivela il Corriere della Sera, “se non ci saranno particolari intoppi o frizioni” il Cts “dirà sì ad eliminare l’obbligo della mascherina”, ma a due condizioni: “si dovrà stare all’aperto e non dovranno esserci assembramenti”.

Cronaca / Variante Delta, la preoccupazione degli esperti: “Nuova ondata verso la fine dell’estate” Esteri / Quali sono i Paesi in Europa che hanno già tolto l'obbligo

Ma da quando non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto? È assai probabile che il Comitato tecnico scientifico non darà indicazioni sul giorno d’inizio, lasciando alla politica la decisione su quando eliminare l’obbligo.

Le date da cerchiare in rosso sul calendario sono più di una. Il provvedimento potrebbe entrare in vigore già dal 28 giugno, quando anche la Valle d’Aosta sarà in zona bianca e tutta Italia, dunque, sarà nella fascia di minor rischio.

Lo stop alle mascherine, però, potrebbe anche slittare al 1 luglio o, nella peggiore delle ipotesi, al 5 luglio per attendere i nuovi dati del monitoraggio settimanale stilato dall’Istituto superiore di sanità previsti per il 2 luglio.

Stop alle mascherine all’aperto: le regole da seguire

Ma quali saranno le regole da seguire una volta tolto l’obbligo di indossare le mascherine? All’aperto i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati solamente in luoghi molto affollati e dove si verificano assembramenti.

Anche senza mascherina, infatti, sarà necessario evitare assembramenti e mantenere il distanziamento sociale dalle persone non conviventi. Lì dove questo non fosse possibile, allora anche all’aperto andrà indossata la mascherina.

Diverso il discorso per i luoghi al chiuso, dove rimarrà l’obbligo di indossare la mascherina. Nei negozi, così come nei centri commerciali, infatti, il dispositivo di protezione individuale andrà regolarmente indossato.

Per bar e ristoranti varranno le regole attualmente in vigore: la mascherina si potrà togliere solamente nel momento in cui si è seduti al tavolo, mentre bisognerà indossarla per entrare e uscire dai locali, quando ci si avvicina alla cassa o quando si va in bagno. Su aerei e treni rimarrà l’obbligo di viaggiare con bocca e naso coperti, così come sui mezzi pubblici.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO